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Зозуля пожертвує кошти на благодійність у разі виграшу судової справи проти іспанського політика

14:54 517 Читать на русском
Зозуля пожертвує кошти на благодійність у разі виграшу судової справи проти іспанського політика
Роман Зозуля / Ла Ліга

Нападник Альбасете Роман Зозуля пообіцяв пожертвувати кошти на благодійність, якщо виграє судову справу проти політика Пабло Іглесіаса, який назвав українця "неонацистом".

"Якщо рішення буде позитивним, то будь-які компенсації, які можуть бути отримані мною за отриманий збиток, будуть повністю призначені для асоціацій Альбасете, які працюють для включення та інтеграції найбільш знедолених, приділяючи особливу увагу дітям", – сказав Зозуля Smaseldescuento.

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Нагадаємо, іспанський лівий політик Пабло Іглесіас звинуватив українського нападника у неонацистських поглядах, після чого гравець подав на нього до суду.

Нині Зозуля разом з Альбасете веде боротьбу за підвищення до Прімери. Після 40 турів команда набрала 71 очко, відстаючи від другої Гранади на 4 пункти.

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Теги
Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
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