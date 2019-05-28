Зозуля пожертвує кошти на благодійність у разі виграшу судової справи проти іспанського політика

Нападник Альбасете Роман Зозуля пообіцяв пожертвувати кошти на благодійність, якщо виграє судову справу проти політика Пабло Іглесіаса, який назвав українця "неонацистом".

"Якщо рішення буде позитивним, то будь-які компенсації, які можуть бути отримані мною за отриманий збиток, будуть повністю призначені для асоціацій Альбасете, які працюють для включення та інтеграції найбільш знедолених, приділяючи особливу увагу дітям", – сказав Зозуля Smaseldescuento.

Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

Нагадаємо, іспанський лівий політик Пабло Іглесіас звинуватив українського нападника у неонацистських поглядах, після чого гравець подав на нього до суду.

Нині Зозуля разом з Альбасете веде боротьбу за підвищення до Прімери. Після 40 турів команда набрала 71 очко, відстаючи від другої Гранади на 4 пункти.

"Президент Альбасете" Зозуля – гравець туру в Іспанії: українець ідеально забиває і б'є рекорди, та Шевченку цього мало