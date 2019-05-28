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Зозуля пожертвует средства на благотворительность в случае выигрыша судебного дела против испанского политика

14:54 53 Читати українською
Зозуля пожертвует средства на благотворительность в случае выигрыша судебного дела против испанского политика
Роман Зозуля / Ла Лига

Нападающий Альбасете Роман Зозуля пообещал пожертвовать средства на благотворительность, если выиграет судебное дело против политика Пабло Иглесиаса, который назвал украинца неонацистом.

"Если решение будет положительным, то любые компенсации, которые могут быть получены мною за полученный ущерб, будут полностью предназначены для ассоциаций Альбасете, которые работают для включения и интеграции наиболее обездоленных, уделяя особое внимание детям", – сказал Зозуля Smaseldescuento.

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Напомним, испанский политик Пабло Иглесиас (представитель левых взглядов) обвинил украинского нападающего в неонацистских взглядах, после чего игрок подал на него в суд.

Сейчас Зозуля вместе с Альбасете ведет борьбу за повышение в Примеру. После 40 туров команда набрала 71 очко, отставая от второй Гранады на 4 пункта.

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Теги
Испания Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля
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