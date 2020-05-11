Зозуля отримав почесну нагороду

Допомога українського представника іспанської Сегунди Романа Зозулі українським військовим була достойно оцінена командуванням ООС.

Форвард Альбасете Роман Зозуля нагороджений медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність". Український нападник вже встиг похизуватися почесним "трофеєм", виклавши фото нагороди в одній з соцмереж.

"Ми обов'язково помстимося", – Зозуля записав відеозвернення для українських воїнів

"Служу народу України. Дякую", – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

До слова, раніше волонтерська організація "Народна армія", одним з лідерів якої є український футболіст, передала збройним силам України захисні засоби від коронавірусу і тести.

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