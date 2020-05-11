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Зозуля получил почетную награду

21:59 28 Читати українською
Зозуля получил почетную награду
Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Помощь украинского представителя испанской Сегунды Романа Зозули украинским военным была достойно оценена командованием ООС.

Форвард Альбасете Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность". Украинский нападающий уже успел похвастаться почетным "трофеем", выложив фото награды в одной из соцсетей.

"Мы обязательно отомстим", – Зозуля записал видеообращение для украинских воинов

"Служу народу Украины. Спасибо", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

К слову, ранее волонтерская организация "Народная армия", одним из лидеров которой является украинский футболист, передала вооруженным силам Украины защитные средства от коронавируса и тесты.

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Теги
Испания Легионерский хлеб Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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