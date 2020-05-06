"Ми обов'язково помстимося", – Зозуля записав відеозвернення для українських воїнів

Нападник Альбасете Роман Зозуля привітав українських бійців з Днем піхоти.

"Хочу привітати всіх з Днем піхоти. Піхота – опора і кістяк української армії, народної армії. Спасибі вам за те, що ви зробили за 6 років і продовжуєте робити з величезним героїзмом і самовіддачею.

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Гордий бути знайомий з справжніми воїнами-піхотинцями, гордий дружбою з вами, хлопці. Вічна слава полеглим. Знаю, помстимося і переможемо. Зі святом вас, хлопці. Спасибі вам", – сказав Роман.

Нагадаємо, Роман бере активну участь у волонтерській діяльності для допомоги воїнам ЗСУ, за що неодноразово критикувався певними фанатськими угрупуваннями в Іспанії.

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