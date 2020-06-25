Аталанта здобула вольову перемогу над Лаціо у матчі з п'ятьма голами та шедевром Маліновського

Центральний поєдинок 27-го туру Серії А між Аталантою та Лаціо перетворився на перестрілку, з якої переможцями вийшли бергамаски (3:2)

Аталанта починала поєдинок з двома змінами у складі, порівняно з матчем проти Сассуоло – замість Кальдара в захисті вийшов Толої, а середній лінії наш Руслан Маліновський змінив Пашаліча, в якого був перебір жовтих. Крім того, гру через дискваліфікацію пропускав головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні. Можливо, саме тому старт зустрічі "Богиня" провалила.

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

З перших хвилин римляни розкатали кілька хороших атак, але на 5-й хвилині вони ледь не пропустили після помилки Стракоші при виносі – Гомес скинув м'яч на Сапату, а той пробив з меж штрафного повз праву стійку. Покарання за марнотратство було миттєвим: Лаццарі втік від захисників правим флангом і прострілив на дальню штангу, а де Рон у спробі перервати передачу зрізав м'яч у дальній кут власних воріт – 0:1. Ще через п'ять хвилин "орли" провели другий гол – це Мінінковіч-Савіч красивим ударом метрів з 24-х спрямував "круглого" у дальній верхній. 0:2. Шок.

Аталанта одразу перехопила ініціативу. Господарі заробили низку стандартів (зокрема, часто фолили на Маліновському), пробивали у римських захисників, кружляли на чужій половині, але жодного моменту за наступні 15 хвилин створити не вдалося. Більше того: на 27-й Іммобіле міг закрити матч, завершивши контратаку крученим ударом метрів з 22-х – повз праву стійку. Поруч із нею Чіро вистрілив і на 29-й, однак перед цим бергамаски таки організували свій перший небезпечний епізод: Гомес класно обігрався з Фройлером на лівому краю штрафного та опинився прямо перед Стракошею – голкіпер парирував удар Папу! На 32-й же до м'яча з дальньої дистанції приклався Маліновський – Стракоша витягнув м'яч з ближнього кута!

Лаціо пішов у розмін, в наступні п'ять хвилин потривоживши гостей перспективою виходу Іммобіле сам на сам та ударом Корреа метрів з 14-ти з розвороту. В обох випадках Голліні зіграв надійно, а Аталанта на кожен епізод відповідала контратаками та стандартами. Зрештою, на 38-й хвилині бергамаски добилися свого: Маліновський викотив класну передачу з глибини на правий край штрафного на Сапату, Дуван скинув м'яч під подачу Хатебуру, а той навісив на дальню стійку – Госенс вистрибнув і замкнув точним ударом головою! 1:2.

Перед самою перервою Аталанта могла і зрівняти рахунок. Так, на 41-й хвилині Хатебур потужно пробивав метрів з шести повз ближній кут, однак перед цим арбітр свиснув фол в атаці. На 45-й же Гомес вирізав передачу з лінії штрафного на лівий край Сапаті, а той скинув м'яч під удар Госенсу з гострого кута – вийшло сильно, але Стракоша спіймав м'яч. Зрештою, відпочивати команди пішли за хиткої переваги Лаціо в рахунку і значної переваги Аталанти в грі.

Другий тайм Аталанта почала активно, затиснувши Лаціо у штрафний. На 49-й хвилині це вилилось у потужний постріл Маліновського з правого краю, однак його встигли накрити. Крім того, Руслан і компанія заробили кілька стандартів, але потім ритм гри дещо збився серією замін "орлів". На 60-х хвилинах бергамаски знову почали раз за разом вриватися у штрафний та замикати різноманітні кроси легенькими ударами, однак все це було "не то". Як треба зрівнювати рахунок, на 66-й хвилині показав Маліновський: Руслан зіграв на підбиранні після кутового, змістився в центр і потужним ударом метрів з 23-х засадив м'яч у ближню дев'ятку – 2:2!

Після цього більше десяти хвилини на полі нічого не відбувалося, що не в останню чергу було пов'язано з великою кількістю пауз – на полі з'явилося шість нових футболістів та було показана одна жовта картка. Маліновський відправився на лавку на 77-й хвилині, а вже на 80-й Аталанта заробила кутовий і вирвалася вперед у рахунку – це Паломіно точним ударом головою замкнув подачу з кутового на дальню стійку!

Лаціо намагався відігратися, але жодна з атак навіть ударом не завершилась, не кажучи вже про гостроту (хоча на полі все одно було нервово). Аталанта ще й запорола кілька шикарних контратак з виходами 2-в-1 і 3-в-1 – на 90-й хвилині Стракоші довелося парирувати удар Гомеса метрів з з 11-ти, а Ілічіч пробивав повз каркас. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу "Богині".

Таким чином, Аталанта набрала 54 очки, залишившись на четвертій позиції з відривом від п'ятої Роми у шість залікових балів. Лаціо йде другим, маючи в активі 62 пункти. У Ювентуса 66 очок. Схоже, боротьба за Скудетто завершена.

Аталанта – Сассуоло: Маліновський сконфузився, але наблизив супершанс, вилучення Гасперіні як символ, 70-річний рекорд