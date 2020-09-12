Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий до діалогу з форвардом Альбасете Романом Зозулею, який давно не отримував виклик до табору "синьо-жовтих".

"Думаю, на його місці було б правильно зателефонувати мені і запитати, чому його не викликають. Ще раз кажу – у мене повне спілкування з командою і будь-яким футболістом, якщо він вважає за потрібне набрати і поговорити на цю тему.

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Я, як тренер, роблю свій вибір. Я вибираю тих футболістів, які на сьогоднішній день готові вирішити ці задачі. І вони вирішують", – запевнив Шевченко в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, востаннє Роман Зозуля вдягав футболку збірної України ще в листопаді 2016 року, а після цього з'являвся лише в резервному списку "синьо-жовтих".

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