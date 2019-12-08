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Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українця

12:02 774 Читать на русском
Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українця
Роман Зозуля / Твіттер ФК Альбасете

Український легіонер іспанського клубу Роман Зозуля може пропустити матч через політичні причини.

Наступний матч 20-го туру Сегунди команда нашого Романа Зозулі проведе на виїзді проти Райо Вальєкано. Участь українця у цьому поєдинку поки під питанням. Зважаючи на "нацистський" скандал, який свого часу влаштували уболівальники "бджіл" щодо Романа за підтримку ним української армії, Альбасете хоче захистити Зозулю від чергових провокацій і можливої негативної реакції з боку уболівальників його колишньої команди. Рішення буде прийнято на рівні клубного керівництва за погодженням з тренерським штабом протягом тижня.

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"Сподіваюсь, Роман зможе зіграти. Окрім того, що він чудовий гравець, який здатний грати в Ла Лізі, він ще й прекрасна у всіх аспектах людина. Зозуля – один з найкращих людей, яких я зустрічав у футболі. Він чесний, важко працює і ніколи не скаржиться. У нього є повна підтримка і, сподіваюсь, він зможе зіграти з Райо Вальєкано. Це була болюча ситуація для нього і його сім’ї – він зазнав великої несправедливості. Але в нашій команді у нього є повна підтримка. Він небагатослівний, але він мій сусід по кімнаті, він чудова людина і я його дуже люблю", – сказав капітан Альбасете Нестор Сусаєта в коментарі виданню Latribunadealbacete.es.

Нагадаємо, Роман Зозуля перейшов з Бетіса у Райо Вальєкано взимку 2017 року на правах оренди, але через безпідставні претензії уболівальників на політичному грунті так і не зіграв за клуб жодного матчу.

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