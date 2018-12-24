Брутальний фол на Зозулі, очевидний пенальті та абсурдний офсайд: як іспанські судді вбивають Альбасете

Альбасете Романа Зозулі знову став жертвою суддівського свавілля у матчі 19 туру Сегунди проти Райо Махадаонди (1:0).

Валенсійський арбітр Сауль Аіс Рейг дивним чином залишив поза увагою щонайменше три кричущі фоли з боку гравців Райо, які могли вплинути на підсумковий результат.

Зозуля допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонду та піднятись на 2 сходинку Сегунди

Спочатку рефері вкрав потенційний шедевр у аргентинського захисника Альбасете Ніколаса Горосіто, який намагався відзначитись ударом бісіклетою. Його ефектний постріл був заблокований рукою суперника, однак Рейг вирішив, що правила порушував партнер Романа Зозулі.

Фанати Альбасете категоричні: "Арбітр – сучий син"

Juzguen ustedes mismo. HIJOS DE PUTA pic.twitter.com/gkciINQ5B0 — Xx92 (@xexulee92) 23 грудня 2018 р.

Згодом арбітр не призначив ще більш очевидний пенальті у ворота гостей, коли Алейкс Фебас впав у карному майданчику після поштовху у спину. "У моєму житті вперше трапляється щось схоже", – бідкався по завершенні матчу 22-рчний хавбек.

На цьому суддівський спектакль не завершився і валенсійський рефері "проковтнув" ще два явні фоли на гравцях Альбасете. Роман Зозуля отримав брутальний удар ліктем, а Рей Манай став героєм абсурдного офсайду, вийшовши на побачення з голкіпером. Навіть коментатор не повірив, що лайнсмен здійняв вгору прапорець...

Брутальний фол на Зозулі

Після матчу гравці та тренерський штаб Альбасете відзначали, що команда з провінції Кастилія-Ла-Манча регулярно страждає через несправедливі рішення суддів. За інформацією місцевих ЗМІ, керівництво клубу вже направило ноту протесту у Ла Лігу з метою звернути увагу на проблему клубу, який попри все доволі успішно бореться за підвищення у класі. Після 19 турів Зозуля та Ко посідають друге місце у Сегунді, поступаючись лідеру Гранаді одним пунктом.

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