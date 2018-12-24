Брутальний фол на Зозулі, очевидний пенальті та абсурдний офсайд: як іспанські судді вбивають Альбасете

Спочатку рефері вкрав потенційний шедевр у аргентинського захисника Альбасете Ніколаса Горосіто, який намагався відзначитись ударом бісіклетою. Його ефектний постріл був заблокований рукою суперника, однак Рейг вирішив, що правила порушував партнер Романа Зозулі.
Згодом арбітр не призначив ще більш очевидний пенальті у ворота гостей, коли Алейкс Фебас впав у карному майданчику після поштовху у спину. "У моєму житті вперше трапляється щось схоже", – бідкався по завершенні матчу 22-рчний хавбек.
На цьому суддівський спектакль не завершився і валенсійський рефері "проковтнув" ще два явні фоли на гравцях Альбасете. Роман Зозуля отримав брутальний удар ліктем, а Рей Манай став героєм абсурдного офсайду, вийшовши на побачення з голкіпером. Навіть коментатор не повірив, що лайнсмен здійняв вгору прапорець...
Брутальний фол на Зозулі
Після матчу гравці та тренерський штаб Альбасете відзначали, що команда з провінції Кастилія-Ла-Манча регулярно страждає через несправедливі рішення суддів. За інформацією місцевих ЗМІ, керівництво клубу вже направило ноту протесту у Ла Лігу з метою звернути увагу на проблему клубу, який попри все доволі успішно бореться за підвищення у класі. Після 19 турів Зозуля та Ко посідають друге місце у Сегунді, поступаючись лідеру Гранаді одним пунктом.