Зозуля іспанською брутально заводить після перемоги Альбасете – черговий історичний рекорд і шалена любов фанатів

Роман Зозуля знає, як запалити іспанських вболівальників. Ніхто не залишається байдужим. Якщо велика частина ультрас просто ненавидять екс-динамівця, то фани Альбасете сповна це компенсують.
Фанати Алькоркона взяли приклад з Райо Вальєкано і почали сипати образами на адресу Зозулі. Роман цього разу став героєм більше навколофутбольних справ, майже не проявивши себе в атаці. Однак за свою роботу на полі колишньому форварду Динамо і Дніпра знову не має бути соромно. Відпахав по всій ширині поля, не відсиджуючись на чистих м'ячах. Перевершив свої середні показники точності пасу, увійшовши у топ-5 гравців Альбасете. Став вагомою частиною чергового історичного рекорду. А після гри знову був на устах вболівальників свого клубу.
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Агент Романа Володимир Кузьменко подякував фанатам "механічного сиру", які підтримали нашого футболіста наперекір агресивним господарям. Близько 800 осіб щосили горланили, захищаючи честь свого клубу та гравців. Трибуни стадіончика Алькоркона розміщені впритул до поля, тому грати під таким тиском вкрай непросто.
Іспанські ЗМІ пишуть про перший виграний фінал з 10-и, які залишились на шляху до здійснення великої мрії. Альба ще й догравали в меншості, але змогли відстояти історичну перемогу. Лише вп'яте за свої 29 сезонів у Прімері чи Сегунді "механічний сир" здобув на виїзді 8 перемог за 1 розіграш чемпіонату Іспанії. Причому Зозуля і Ко зробили це швидше за інших – впорались за 17 ігор, тоді як попередні досягнення було встановлено за 21 і 19 гостьових матчів.
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У поточному розіграші Сегунди команда Раміса очолює турнірну таблицю, якщо дивитись лише на виїзні зустрічі. Альбасете набрав 28 очок. У рідних стінах інше особливе досягнення – разом з Осасуною це єдині іспанські клуби у двох найвищих дивізіонах, які ще не програвали вдома за сезон 2018/19. Зі 122-х команд на всіх рівнях чемпіонату Іспанії лише 5 уникнули домашніх поразок.
Після гри фанати команди, яка продовжує мріяти про повернення у Прімеру (до лідера мінус 4, до другого прохідного місця лише 1 бал відставання), віддали належне Зозулі. Дехто навіть закликає його продовжити контракт, чинний тільки до кінця нинішнього сезону, навіть до 2099-го року!
"Завжди з Романом. Спасибі вам обом", – звертаються вони до гравця та агента.
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