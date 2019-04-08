Зозуля іспанською брутально заводить після перемоги Альбасете – черговий історичний рекорд і шалена любов фанатів

Роман Зозуля та його агент Володимир Кузьменко після перемоги Альбасете над Алькорконом

Роман Зозуля знає, як запалити іспанських вболівальників. Ніхто не залишається байдужим. Якщо велика частина ультрас просто ненавидять екс-динамівця, то фани Альбасете сповна це компенсують.

Фанати Алькоркона взяли приклад з Райо Вальєкано і почали сипати образами на адресу Зозулі. Роман цього разу став героєм більше навколофутбольних справ, майже не проявивши себе в атаці. Однак за свою роботу на полі колишньому форварду Динамо і Дніпра знову не має бути соромно. Відпахав по всій ширині поля, не відсиджуючись на чистих м'ячах. Перевершив свої середні показники точності пасу, увійшовши у топ-5 гравців Альбасете. Став вагомою частиною чергового історичного рекорду. А після гри знову був на устах вболівальників свого клубу.

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Агент Романа Володимир Кузьменко подякував фанатам "механічного сиру", які підтримали нашого футболіста наперекір агресивним господарям. Близько 800 осіб щосили горланили, захищаючи честь свого клубу та гравців. Трибуни стадіончика Алькоркона розміщені впритул до поля, тому грати під таким тиском вкрай непросто.

Іспанські ЗМІ пишуть про перший виграний фінал з 10-и, які залишились на шляху до здійснення великої мрії. Альба ще й догравали в меншості, але змогли відстояти історичну перемогу. Лише вп'яте за свої 29 сезонів у Прімері чи Сегунді "механічний сир" здобув на виїзді 8 перемог за 1 розіграш чемпіонату Іспанії. Причому Зозуля і Ко зробили це швидше за інших – впорались за 17 ігор, тоді як попередні досягнення було встановлено за 21 і 19 гостьових матчів.

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У поточному розіграші Сегунди команда Раміса очолює турнірну таблицю, якщо дивитись лише на виїзні зустрічі. Альбасете набрав 28 очок. У рідних стінах інше особливе досягнення – разом з Осасуною це єдині іспанські клуби у двох найвищих дивізіонах, які ще не програвали вдома за сезон 2018/19. Зі 122-х команд на всіх рівнях чемпіонату Іспанії лише 5 уникнули домашніх поразок.

Після гри фанати команди, яка продовжує мріяти про повернення у Прімеру (до лідера мінус 4, до другого прохідного місця лише 1 бал відставання), віддали належне Зозулі. Дехто навіть закликає його продовжити контракт, чинний тільки до кінця нинішнього сезону, навіть до 2099-го року!

"Завжди з Романом. Спасибі вам обом", – звертаються вони до гравця та агента.

Siempre con Román

Gracias a vosotros por tanto — Alex Herráez (@alexherraez10) 7 квітня 2019 р. "Наш Роман є нашим Богом" Nuestro Roman es nuestro Dios — Antonio Sanchez Tercero (@AntonioSanCTer) 7 квітня 2019 р. "У вас завжди буде наша підтримка". "Роман – наш воїн. Де йому буде краще, ніж тут?" Roman es nuestro guerrero. Donde va a estar mejor que aquí. #eternoRoman — SML (@SML_ab3) 7 квітня 2019 р. "Як можна не підтримати D10S (гра слів, бог іспанською і 10-й номер Зозулі, – прим. "Футбол 24") у таких речах. Ви повинні залишитись тут, і у вас завжди буде наш захист і любов". Como no apoyar a nuestro D10S por estas cosas se tiene que quedar aqui siempre va a estar protegido y va a ser querido — Santi (@Santi31312419) 7 квітня 2019 р. "Зозуля, продовження контракту, Так!!! Я хочу бачити, що Зозуля одягає футболку з роком нового контракту 2099, на все життя. Назавжди один з нас". Zozulia Renovación Ya !!! .... Quiero ver esa camiseta de Renovación que ponga Zozulia 2099 , de por vida señores . Siempre uno de los nuestros . AÚPA ALBA !! — ROVANIEMI (@ROVANIEMIAB) 8 квітня 2019 р. Інші коментарі в тому ж емоційному дусі. "З Романом до смерті, закоханий у Зозулю, лідер Альбасете, Людина" – компліментів не бракувало. Напередодні Альбасете розмістив відео з підтрибунного приміщення після перемоги над Алькорконом, на якому Зозуля також проявив себе доволі яскраво (дивіться з 28-ї секунди). Його брутальні вигуки можна перекласти приблизно так: "Вперед, Альбасете! 3 очки, бл**ь". Або дослівніше – "Трясця твоїй матері". | Qué mejor forma de despedir el día que mostrando las caras, las sonrisas y los sonidos que han dejado en jugadores y aficionados nuestro sufrido e importante triunfo de hoy.



Porque si empujamos #TodosTodo es posible.



Y el domingo, ¡que bote el Belmonte!



¡Buenas noches! pic.twitter.com/f4JChJDAtn — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 7 квітня 2019 р. Фанатів Альби особливо порвали двоє гравців. Зозуля, який експресивно б'є кулаком по стінах недружнього стадіону і лається іспанською мовою, а також тріумфатор ЛЧ-2010 Саллі Мунтарі. Знаменитий ганець у новому клубі декілька місяців, а вже цілує емблему Альбасете. Це було сильно.

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