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Зозуля іспанською брутально заводить після перемоги Альбасете – черговий історичний рекорд і шалена любов фанатів

16:57 1550 Читать на русском
Зозуля іспанською брутально заводить після перемоги Альбасете – черговий історичний рекорд і шалена любов фанатів
Роман Зозуля та його агент Володимир Кузьменко після перемоги Альбасете над Алькорконом
Тарас Котів Тарас Котів

Роман Зозуля знає, як запалити іспанських вболівальників. Ніхто не залишається байдужим. Якщо велика частина ультрас просто ненавидять екс-динамівця, то фани Альбасете сповна це компенсують.

Фанати Алькоркона взяли приклад з Райо Вальєкано і почали сипати образами на адресу Зозулі. Роман цього разу став героєм більше навколофутбольних справ, майже не проявивши себе в атаці. Однак за свою роботу на полі колишньому форварду Динамо і Дніпра знову не має бути соромно. Відпахав по всій ширині поля, не відсиджуючись на чистих м'ячах. Перевершив свої середні показники точності пасу, увійшовши у топ-5 гравців Альбасете. Став вагомою частиною чергового історичного рекорду. А після гри знову був на устах вболівальників свого клубу.

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Агент Романа Володимир Кузьменко подякував фанатам "механічного сиру", які підтримали нашого футболіста наперекір агресивним господарям. Близько 800 осіб щосили горланили, захищаючи честь свого клубу та гравців. Трибуни стадіончика Алькоркона розміщені впритул до поля, тому грати під таким тиском вкрай непросто.

Іспанські ЗМІ пишуть про перший виграний фінал з 10-и, які залишились на шляху до здійснення великої мрії. Альба ще й догравали в меншості, але змогли відстояти історичну перемогу. Лише вп'яте за свої 29 сезонів у Прімері чи Сегунді "механічний сир" здобув на виїзді 8 перемог за 1 розіграш чемпіонату Іспанії. Причому Зозуля і Ко зробили це швидше за інших – впорались за 17 ігор, тоді як попередні досягнення було встановлено за 21 і 19 гостьових матчів.

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У поточному розіграші Сегунди команда Раміса очолює турнірну таблицю, якщо дивитись лише на виїзні зустрічі. Альбасете набрав 28 очок. У рідних стінах інше особливе досягнення – разом з Осасуною це єдині іспанські клуби у двох найвищих дивізіонах, які ще не програвали вдома за сезон 2018/19. Зі 122-х команд на всіх рівнях чемпіонату Іспанії лише 5 уникнули домашніх поразок.

Після гри фанати команди, яка продовжує мріяти про повернення у Прімеру (до лідера мінус 4, до другого прохідного місця лише 1 бал відставання), віддали належне Зозулі. Дехто навіть закликає його продовжити контракт, чинний тільки до кінця нинішнього сезону, навіть до 2099-го року!

"Завжди з Романом. Спасибі вам обом", – звертаються вони до гравця та агента.

"Наш Роман є нашим Богом"

"У вас завжди буде наша підтримка".

"Роман – наш воїн. Де йому буде краще, ніж тут?"

"Як можна не підтримати D10S (гра слів, бог іспанською і 10-й номер Зозулі, – прим. "Футбол 24") у таких речах. Ви повинні залишитись тут, і у вас завжди буде наш захист і любов".

"Зозуля, продовження контракту, Так!!! Я хочу бачити, що Зозуля одягає футболку з роком нового контракту 2099, на все життя. Назавжди один з нас".

Інші коментарі в тому ж емоційному дусі. "З Романом до смерті, закоханий у Зозулю, лідер Альбасете, Людина" – компліментів не бракувало.

Напередодні Альбасете розмістив відео з підтрибунного приміщення після перемоги над Алькорконом, на якому Зозуля також проявив себе доволі яскраво (дивіться з 28-ї секунди). Його брутальні вигуки можна перекласти приблизно так: "Вперед, Альбасете! 3 очки, бл**ь". Або дослівніше – "Трясця твоїй матері".

Фанатів Альби особливо порвали двоє гравців. Зозуля, який експресивно б'є кулаком по стінах недружнього стадіону і лається іспанською мовою, а також тріумфатор ЛЧ-2010 Саллі Мунтарі. Знаменитий ганець у новому клубі декілька місяців, а вже цілує емблему Альбасете. Це було сильно.

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