5 команд Ла Ліги, які могли б запросити Зозулю: від Роналдо до найбільш українського клубу Іспанії

Роман Зозуля зацікавив декілька команд найвищого іспанського дивізіону. Хто б міг реально підписати українця, спробував передбачити "Футбол 24".

Український форвард проводить пристойний сезон у складі Альбасете, записавши на свій рахунок 8 результативних ударів. Завдяки нестримному атакувальному дуету Бела-Зозуля (18 голів на двох) "механічний сир" реально бореться за підвищення у класі. Наразі команда Раміса перебуває на відстані одного пункта від другого місця, яке гарантує пряму путівку в елітний іспанський дивізіон.

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У матчі проти Тенеріфе Зозуля відзначився забитим голом та отримав чергову порцію компліментів на власну адресу. Уболівальники Альбасете переконані, що екс-форвард Динамо та Дніпра – "гравець рівня Прімери". Іспанські ЗМІ також вже почали приписувати Роману інтерес з боку клубів Ла Ліги, що, зрештою, підтвердив у коментарі "Футбол 24" тамтешній журналіст Уго Пінья.

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Відтак, "Футбол 24" спробував з'ясувати, які ж команди іспанської еліти могли б запросити нашого нападника, якщо він не проб'ється у топовий дивізіон разом з Альбасете.

Хетафе

Команда Хосе Бордаласа – головна сенсація поточного сезону. "Сині" приємно шокують, посідаючи четверте місце у турнірній таблиці після Реала, Атлетіко та Барселони. Саме Хетафе зараз найчастіше з'являється в іспанських ЗМІ як можливий претендент на Зозулю. Про зацікавленість клубу з передмістя Мадрида у послугах 30-річного українця писала, зокрема, авторитетна Marca.

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Як не дивно, "хетас" можуть пишатися одним з найкращих дуетів форвардів серед усіх клубів Прімери. "Дідусь" Хорхе Моліна (36 років) та досвідчений Хайме Мата (30) на обох наколотили 23 (!) м'ячі. То навіщо Бордаласу Зозуля?, – запитаєте ви. Річ у тім, що Хетафе просто не обійтись без якісного підсилення, якщо команда таки проб'ється у єврокубки. Враховуючи немолодий вік Моліни і Мати, вони навряд чи зможуть вести боротьбу на два фронти, а Бордалас буде змушений проводити регулярні ротації, щоб його команда не втрачала свіжість. Ось тут і повинен допомогти Зозуля, який за стилем гри майже ідеально підходить клубу з Колозеум Альфонсо Перес. Українець точно не загубитисься серед гравців, які люблять поштовхатись і нав'язують супернику боротьбу на кожному клаптику поля.

Алавес

Ще один потенційно єврокубковий варіант для Романа Зозулі. Баскський клуб наступає на п'яти Хетафе, випереджаючи таких монстрів як Валенсія та Севілья. Команда Абелардо досить організовано обороняється, пропускаючи на рівні Реала (35 голів), однак не може похвалитись результативною атакою (31). Менше, ніж віторійці забили лише чотири команди, включно з Леганесом Луніна та Кравця.

Борха Бастон і Хонатан Кальєрі очолюють список бомбардирів Алавеса, демонструючи скромні показники – 4 та 6 голів відповідно. Натомість Бургі та Джон Гвідетті розчаровують ще більше, зробивши по одному результативному удару. Якщо баски таки класифікуються у Європу, то пертурбацій у атакувальній ланці їм не уникнути. Принаймні в цьому переконують іспанські ЗМІ.

Леганес

А чому б і ні? Зозуля, мабуть, не витратив би багато часу на адаптацію у найбільш українській команді Прімери, за яку виступають Василь Кравець та Андрій Лунін.

Маурісіо Пеллегріно має у своєму розпорядженні аж 5 форвардів, але й тут можливі варіанти. Місце Ен-Несері, найкращого снайпера команди (8 голів), сумніву не підлягає, а ось другий за результативністю, Карільйо (5), найпевніше повернеться у Саутгемптон. "Пепінерос" просто не потягнуть його трансфер, який оцінюється у 10 млн євро.

Бретвейт, права на якого належать Саутгемптону, також роздумує над переходом у більш потужний клуб. Натомість Сабін та Мікаел (1 м'яч на двох) практично не мають шансів залишитись у Мадриді, зважаючи на власну результативність, а точніше її відсутність. Таким чином, існує велика ймовірність, що влітку Леганес шукатиме ще одного форварда, який склав би компанію Ен-Несері та Ель-Жару. Агентам Зозулі на замітку...

Вальядолід

Роналдо, який нещодавно придбав кастильський клуб, дуже засмучений результативністю власних форвардів. Жоден з п'яти гравців атаки Вальядоліда наразі не перетнув позначки у три голи за сезон: Верде – 2, Гвардіола – 1, Плано – 3, Унал – 3, Чоп – 0. Усі вони спільними зусиллями перевершують Зозулю на один м'яч.

Влітку легендарний "Зубастик" пообіцяв влаштувати невеличку перебудову, адже його не влаштовує, що Вальядолід забиває найменше з усіх команд Прімери (24 голи). Можливо, скаути підкажуть Роналдо звернути увагу на Сегунду... звісно, якщо "біло-фіолетові" самі не понизяться у класі.

Леванте

На Сьюдад де Валенсія є лише один недоторканий форвард – Рохер Марті. Він забив 10 голів у поточному сезоні та підписав новий контракт з "жабенятами", чинний до літа 2023 року. А ось Борха Майорал, Рубен Рочіна та Хасон, кожен з яких провів більше 20-ти матчів, вже зараз можуть серйозно хвилюватись за своє майбутнє. Жоден з цих гравців не відзначався більше трьох разів, хоча Леванте, як найбільш весела команда Прімери, традиційно створює величезну кількість моментів.

Орендований у Реала Майорал, швидше за все, шукатиме собі новий клуб. 3 голи у 21-му поєдинку – далеко не той результат, на який очікували від молодого та вічно перспективного. Здається, що продовжувати співпрацю з вихованцем королівського клубу "жабенята" не збираються, тож влітку від них слід очікувати активної роботи на трансферному ринку у пошуках нової "дев'ятки".