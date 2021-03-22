Альбасете та Картахена зустрічалися в битві аутсайдерів Сегунди. Звіт про поєдинок, у якому зіграв Роман Зозуля, читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 30 тур

Альбасете – Картахена – 2:0

Голи: Ортуньйо, 21, Дані Торрес, 57

У 30-му турі Сегунди команду Романа Зозулі, яка йшла останньою в турнірній таблиці та не вигравала вже 6 поєдинків, очікувала лобова зустріч проти іншого аутсайдера дивізіону – Картахени. Український нападник розпочав матч із перших хвилин, сформувавши атакувальний дует із Альфредо Ортуньйо. Саме останній відкрив рахунок в середині першого тайму, відгукнувшись на відмінну подачу зі штрафного у виконанні Альваро Хіменеса.

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На 26-й хвилині Зозуля, здавалося, подвоїв перевагу "механічного сиру". Українець вдало зіграв на добиванні, спрямувавши м'яч у сітку, але гол було скасовано через положення поза грою. Провини Романа не було, а от Ортуньйо, схоже, дійсно забрався в офсайд ще у попередній фазі атаки. Зрештою, перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою Альбасете.

По перерві господарі забили вдруге. На 57-й хвилині Дані Торрес відібрав м'яч у чужому штрафному після непорозуміння захисника з кіпером, обігрався з Ортуньйо і вразив ворота Картахени. На 73-й Роман Зозуля пішов з поля, поступившись місцем Діаманка. Від Sofa Score екс-форвард збірної України отримав 6.6 – не найкращий поєдинок для 31-річного футболіста, хоча підсумковий рахунок навряд чи його засмутив.

2:0 – Альбасете здобув таку важливу перемогу, набравши 3 очки вперше за майже два місяці. "Механічний сир" набрав 29 пунктів та піднявся з останнього місця, зрівнявшись за очками з Картахеною. Команда Зозулі все ще в зоні вильоту, але для виходу з неї бракує лише одного пункту.

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