Альбасете и Картахена встречались в битве аутсайдеров Сегунды. Отчет о поединке, в котором сыграл Роман Зозуля, читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 30 тур

Альбасете – Картахена – 2:0

Голы: Ортуньо, 21, Дани Торрес, 57

В 30-м туре Сегунды команду Романа Зозули, которая шла последней в турнирной таблице и не выигрывала уже 6 поединков, ожидала лобовая встреча против другого аутсайдера дивизиона – Картахены. Украинский нападающий начал матч с первых минут, сформировав атакующий дуэт с Альфредо Ортуньо. Именно последний открыл счет в середине первого тайма, откликнувшись на отличную подачу со штрафного в исполнении Альваро Хименеса.

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На 26-й минуте Зозуля, казалось, удвоил преимущество "механического сыра". Украинец удачно сыграл на добивании, направив мяч в сетку, но гол был отменен из-за положения вне игры. Вины Романа не было, а вот Ортуньо, похоже, действительно забрался в офсайд еще в предыдущей фазе атаки. В итоге, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом Альбасете.

После перерыва хозяева забили второй гол. На 57-й минуте Дани Торрес отобрал мяч в чужой штрафной после недопонимания защитника с кипером, обыгрался с Ортуньо и поразил ворота Картахены. На 73-й Роман Зозуля ушел с поля, уступив место Диаманка. От Sofa Score экс-форвард сборной Украины получил 6.6 – не самый лучший поединок для 31-летнего футболиста, хотя итоговый счет вряд ли его расстроил..

2:0 – Альбасете одержал такую важную победу, набрав 3 очка впервые за почти два месяца. "Механический сыр" набрал 29 пунктов и поднялся с последнего места, сравнявшись по очкам с Картахеной. Команда Зозули все еще в зоне вылета, но для выхода из нее не хватает только одного пункта.

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