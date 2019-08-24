Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матч

Альбасете на останніх хвилинах вирвала перемогу в Жирони у рамках 2-го туру Сегунди.
Чемпіонат Іспанії 2019/20. Сегунда. 2-й тур
Альбасете – Жирона – 1:0
Гол: Алькала, 81, (аг)
Альбасете із Зозулею у складі мінімально переграв Жирону. Матч видався дуже рівним і команди мали приблизно однакові шанси на перемогу. Навіть голів забили однакову кількість, проте забитий м'яч на початку другого тайму у виконанні гравців Жирони скасували арбітри.
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Перемогу ж Альбасете приніс... захисник Жирони Алькала, який зрізав м'яч у власні ворота ближче до завершення матчу. Часу лишалось дуже мало, а тому команда Зозулі втримала перемогу.
Що стосується українського форварда, то Роман жодного разу не пробив по воротах суперника та заробив жовту картку на 74-ій хвилині. За оцінками Sofa Score Зозуля отримав оцінку 6,6 – другу найгіршу у складі своєї команди.
Цікаво, що юні вболівальники Альбасете були дуже раді бачити Зозулю на футбольному полі. Деякі навіть присвятили плакати саме українському нападнику.