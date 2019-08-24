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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матч

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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матч
Альбасете – Жирона – 1:0 / офіційний сайт Ла Ліги

Альбасете на останніх хвилинах вирвала перемогу в Жирони у рамках 2-го туру Сегунди.

Чемпіонат Іспанії 2019/20. Сегунда. 2-й тур

Альбасете – Жирона – 1:0

Гол: Алькала, 81, (аг)

Альбасете із Зозулею у складі мінімально переграв Жирону. Матч видався дуже рівним і команди мали приблизно однакові шанси на перемогу. Навіть голів забили однакову кількість, проте забитий м'яч на початку другого тайму у виконанні гравців Жирони скасували арбітри.

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Перемогу ж Альбасете приніс... захисник Жирони Алькала, який зрізав м'яч у власні ворота ближче до завершення матчу. Часу лишалось дуже мало, а тому команда Зозулі втримала перемогу.

Що стосується українського форварда, то Роман жодного разу не пробив по воротах суперника та заробив жовту картку на 74-ій хвилині. За оцінками Sofa Score Зозуля отримав оцінку 6,6 – другу найгіршу у складі своєї команди.

Цікаво, що юні вболівальники Альбасете були дуже раді бачити Зозулю на футбольному полі. Деякі навіть присвятили плакати саме українському нападнику.

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Теги
Жирона Жирона Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Головне Сегунда
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