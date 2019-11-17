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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Сарагосу – команда українця піднялась на кілька позицій

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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Сарагосу – команда українця піднялась на кілька позицій
Сарагоса – Альбасете / Фото ФК Сарагоса

Відбувся черговий поєдинок 16-го туру Сегунди.

Сегунда, 16-й тур

Сарагоса – Альбасете – 0:1

Гол: Сільвестре, 90+4

Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете у жовтні

Альбасете не вирізняється високою результативністю, що і підтвердилось в поєдинку проти Сарагоси. Саме господарі були ближчими до відкриття рахунку, але велика кількість ударів не привела до результату. В кінці зустрічі Сарагоса не змогла реалізувати пенальті.

Перед фінальним свистком гості змогли організувати гол та вирвати перемогу у суперника.

Український форвард гостей Роман Зозуля провів на полі 90 хвилин і був замінений на Акунью.

Після 16-ти турів Альбасете розташовується на 6-й сходинці, маючи в активі 25 очок. Сарагоса – 7-ма.

"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії

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Теги
Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Сарагоса Сарагоса
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