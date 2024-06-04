Португальський фахівець Сержіу Консейсау покидає клуб, зробивши ставку не на ту людину на президентських виборах.

Сержіу Консейсау покидає Порту, повідомляє офіційний сайт клубу. Фахівець виграв для "драконів" 11 трофеїв протягом 7 років на чолі команди. У минулому сезоні Порту двічі обіграв Шахтар у групі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 8:4.

Віллаш-Боаш став президентом Порту, завершивши 42-річну еру – результат виборів може спричинити переполох

У Консейсау цього літа завершувався контракт з Порту. У квітні, перед виборами в клубі, тренер підписав нову угоду на 4 роки з тодішнім президентом Пінту да Коштою. Однак вибори виграв Андре Віллаш-Боаш, який не захотів працювати з Сержіу.

Консейсау міг розраховувати на компенсацію у разі звільнення, а також хотів вибити умову, за якою він отримав би 14 мільйонів євро компенсації, коли Порту призначив би на посаду когось з його помічників.

Однак під час перемовин все склалося на користь Порту. Тренер йде з клубу без додаткових виплат і без своїх умов. До речі, Віллаш-Боаш планує призначити новим тренером саме помічника Консейсау – Вітора Бруну.