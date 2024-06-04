Порту вигідно звільнив тренера, який розривав Шахтар у Лізі чемпіонів
Португальський фахівець Сержіу Консейсау покидає клуб, зробивши ставку не на ту людину на президентських виборах.
Сержіу Консейсау покидає Порту, повідомляє офіційний сайт клубу. Фахівець виграв для "драконів" 11 трофеїв протягом 7 років на чолі команди. У минулому сезоні Порту двічі обіграв Шахтар у групі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 8:4.
Віллаш-Боаш став президентом Порту, завершивши 42-річну еру – результат виборів може спричинити переполох
У Консейсау цього літа завершувався контракт з Порту. У квітні, перед виборами в клубі, тренер підписав нову угоду на 4 роки з тодішнім президентом Пінту да Коштою. Однак вибори виграв Андре Віллаш-Боаш, який не захотів працювати з Сержіу.
Консейсау міг розраховувати на компенсацію у разі звільнення, а також хотів вибити умову, за якою він отримав би 14 мільйонів євро компенсації, коли Порту призначив би на посаду когось з його помічників.
Однак під час перемовин все склалося на користь Порту. Тренер йде з клубу без додаткових виплат і без своїх умов. До речі, Віллаш-Боаш планує призначити новим тренером саме помічника Консейсау – Вітора Бруну.