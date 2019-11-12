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Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете у жовтні

14:04 473 Читать на русском
Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете у жовтні
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Український нападник Роман Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете за підсумками жовтня.

29-річний футболіст переміг в опитуванні вболівальників "механічного сиру". У жовтні Зозуля забив два голи, які принесли його команді перемоги над Фуенлабрадою та Кадісом.

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"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов, яку вболівальники завжди демонструють мені. Разом з командою ми будемо продовжувати працювати, щоб вигравати для них матчі", – цитує Зозулю офіційний сайт Альбасете.

Зазначимо, що в цьому сезоні Зозуля зіграв за іспанську команду 14 матчів і забив 3 голи. Наразі Альбасете посідає 10 місце в турнірній таблиці Сегунди.

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