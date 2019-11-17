Зозуля помог Альбасете победить Сарагосу – команда украинца поднялась на несколько позиций

Состоялся очередной поединок 16-го тура Сегунды.
Сегунда, 16-й тур
Сарагоса – Альбасете – 0:1
Гол: Сильвестре, 90+4
Зозуля получил награду лучшему игроку Альбасете в октябре
Альбасете не блещет высокой результативностью, что и подтвердилось в поединке против Сарагосы. Именно хозяева были ближе к открытию счета, но большое количество ударов не привело к результату. В конце встречи Сарагоса не смогла реализовать пенальти.
Перед финальным свистком гости смогли организовать гол и вырвать победу у соперника.
Украинский форвард гостей Роман Зозуля провел на поле 90 минут и был заменен на Акунью.
После 16-ти туров Альбасете располагается на 6-й строчке, имея в активе 24 очки. Сарагоса – 7-я.
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