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Зозуля помог Альбасете победить Сарагосу – команда украинца поднялась на несколько позиций

00:03 41 Читати українською
Зозуля помог Альбасете победить Сарагосу – команда украинца поднялась на несколько позиций
Сарагоса – Альбасете / Фото ФК Сарагоса

Состоялся очередной поединок 16-го тура Сегунды.

Сегунда, 16-й тур

Сарагоса – Альбасете – 0:1

Гол: Сильвестре, 90+4

Зозуля получил награду лучшему игроку Альбасете в октябре

Альбасете не блещет высокой результативностью, что и подтвердилось в поединке против Сарагосы. Именно хозяева были ближе к открытию счета, но большое количество ударов не привело к результату. В конце встречи Сарагоса не смогла реализовать пенальти.

Перед финальным свистком гости смогли организовать гол и вырвать победу у соперника.

Украинский форвард гостей Роман Зозуля провел на поле 90 минут и был заменен на Акунью.

После 16-ти туров Альбасете располагается на 6-й строчке, имея в активе 24 очки. Сарагоса – 7-я.

"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії

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Теги
Испания Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Сарагоса Сарагоса
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