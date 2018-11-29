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Зозуля узнал срок дисквалификации за грубый фол – украинец не сыграет против лидера чемпионата

13:12 79 Читати українською
Зозуля узнал срок дисквалификации за грубый фол – украинец не сыграет против лидера чемпионата
Роман Зозуля / Фото: соцсети

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля пропустит следующий матч против Алькоркона, который возглавляет таблицу Сегунды.

Как известно, украинец Роман Зозуля получил прямую красную карточку за грубый фол в матче против Эльче, что не помешало его команде одержать минимальную победу.

Брутальный фол Зозули, который привел к удалению украинского форварда в матче Сегунды

Украинец узнал срок квалификации – всего 1 матч. Таким образом, Роман Зозуля пропустит следующий поединок Альбасете против Алькоркона. Отметим, что сейчас Алькоркон возглавляет таблицу Ла Лиги 2.

Зозуля попал на "доску позора" испанских СМИ: украинца критикуют за "дикий фол", а фанаты его защищают

Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Алькоркон Алькоркон Альбасете Альбасете
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