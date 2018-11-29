Зозуля узнал срок дисквалификации за грубый фол – украинец не сыграет против лидера чемпионата

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля пропустит следующий матч против Алькоркона, который возглавляет таблицу Сегунды.

Как известно, украинец Роман Зозуля получил прямую красную карточку за грубый фол в матче против Эльче, что не помешало его команде одержать минимальную победу.

Брутальный фол Зозули, который привел к удалению украинского форварда в матче Сегунды

Украинец узнал срок квалификации – всего 1 матч. Таким образом, Роман Зозуля пропустит следующий поединок Альбасете против Алькоркона. Отметим, что сейчас Алькоркон возглавляет таблицу Ла Лиги 2.

Зозуля попал на "доску позора" испанских СМИ: украинца критикуют за "дикий фол", а фанаты его защищают