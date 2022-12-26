"Ну що, я думаю всі вже чекають на гарні новини з фронту. Можливо, сьогодні-завтра відкриють завісу цієї операції, і ви все дізнаєтесь. Новини дуже добрі. Чекаємо, коли офіційно про це скажуть.

Зозуля: Для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир у світі

А поки що в руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними – є загиблі. Якщо ви забули, то саме там розташований аеродром з тактичною авіацією расіі. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни. Русня, шо з лицем?" – написав екс-форвард збірної України у своєму Telegram-каналі Зозуля кує.

Нагадаємо, 8 грудня 33-річний нападник підписав контракт з Райо Махадаонда, однак поки не встиг дебютувати за клуб з третього дивізіону Іспанії.

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