Зозуля анонсував дуже добрі новини з фронту: "Можливо, сьогодні-завтра відкриють завісу цієї операції"
Форвард Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля має свої маленькі інсайди з полів українсько-російського протистояння.
"Ну що, я думаю всі вже чекають на гарні новини з фронту. Можливо, сьогодні-завтра відкриють завісу цієї операції, і ви все дізнаєтесь. Новини дуже добрі. Чекаємо, коли офіційно про це скажуть.
Зозуля: Для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир у світі
А поки що в руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними – є загиблі. Якщо ви забули, то саме там розташований аеродром з тактичною авіацією расіі. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни. Русня, шо з лицем?" – написав екс-форвард збірної України у своєму Telegram-каналі Зозуля кує.
Нагадаємо, 8 грудня 33-річний нападник підписав контракт з Райо Махадаонда, однак поки не встиг дебютувати за клуб з третього дивізіону Іспанії.
"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ