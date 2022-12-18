Сьогодні, в день фіналу чемпіонату світу, стало відомо про відмову ФІФА показати перед грою Аргентина – Франція звернення Володимира Зеленського із закликом посприяти миру в Україні.

Зеленський вже записав виступ для фіналу ЧС-2022 – Катар не проти, але ФІФА тримається за ганебну позицію

"Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Ось чому війни повинні зазнати краху, а мир має стати чемпіоном, як це відбувається зараз у Катарі! Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо!

Це слова зі звернення президента Зеленського. Жодної політики, лише констатація нашої жорстокої реальності. Вони могли б прозвучати сьогодні перед фіналом ЧС, але для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир у світі.

Та я все одно хочу, щоб це звернення почув кожен. Дивимось сьогодні фінал і вболіваємо за найкращих! Вболіваємо за Україну!" – написав Зозуля в Instagram, додавши відеозапис промови Володимира Зеленського.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція стартує о 17:00.