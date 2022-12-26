У форварда Райо Махадаонды и волонтера Романа Зозули есть свои маленькие инсайды с полей украинско-российского противостояния.

"Ну что, я думаю все уже ждут хороших новостей с фронта. Возможно, сегодня-завтра откроют занавес этой операции, и вы все узнаете. Новости очень хорошие. Ждем, когда официально об этом скажут.

Зозуля: Для ФИФА российские деньги важнее мира

А пока в руснявом Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным – есть погибшие. Если вы забыли, то именно там расположен аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны. Русня, что с лицом?" – написал экс-форвард сборной Украины в своем Telegram-канале Зозуля кує.

Напомним, 8 декабря 33-летний нападающий подписал контракт с Райо Махадаонда, однако пока не успел дебютировать за клуб из третьего дивизиона Испании.

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