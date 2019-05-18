Зозуля – улюбленець фанатів Альбасете: вболівальники співають пісню про українця навіть на тренуванні команди

Вболівальники Альбасете підтримують команду навіть на тренуваннях.

Офіційний твіттер Альбасете опублікував відео з тренування команди. На ньому велика кількість фанатів підтримує гравців навіть під час підготовки до матчу.

Зозуля дублем допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонда

Вболівальники "механічного сиру" співали пісні протягом усього тренування, а наприкінці до фанатів підійшов український нападник Роман Зозуля, за що почув пісню і про себе.

Нагадаємо, у минулому турі Сегунди Роман Зозуля відзначився дублем та віддав результативну передачу у поєдинку проти Райо Махадаонди.

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