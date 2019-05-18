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Зозуля – любимчик фанатов Альбасете: болельщики поют песню об украинце даже на тренировке команды

18 мая 18:37 185 Читати українською
Зозуля – любимчик фанатов Альбасете: болельщики поют песню об украинце даже на тренировке команды
Роман Зозуля / Соцсети

Болельщики Альбасете поддерживают команду даже на тренировках.

Официальный твиттер Альбасете опубликовал видео с тренировки команды. На нем большое количество фанатов поддерживает игроков даже во время подготовки к матчу.

Зозуля дублем помог Альбасете победить Райо Махадаонда

Болельщики "механического сыра" пели песни в течение всей тренировки, а в конце к фанатам подошел украинский нападающий Роман Зозуля, за что услышал песню и о себе.

Напомним, в прошлом туре Сегунды Роман Зозуля отметился дублем и отдал результативную передачу в поединке против Райо Махадаонды.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом футбольные фанаты Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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