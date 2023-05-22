"Итак, сейчас мы имеем сбитие 15 беспилотников и 4 крылатых ракет. Это очень мощно. Не обошлось без прилетов, к сожалению. Еще нет информации о том, сколько было запущено ракет, но хоть видим сбитие.

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Р*сские пид*расы сегодня бесились. Это нельзя назвать никак иначе, кроме как запугиванием гражданского населения. Спасибо несокрушимым людям, воинам, медикам и спасателям, которые сегодня ночью имели много работы.

Спасибо людям, которые не испугались, а просто еще больше стали ненавидеть россиян. Убогая страна-навоз за более чем год полномасштабной войны так и не поняла, что каждый их шаг по нашей земле объединяет украинцев еще больше. Наша ярость становится сильнее. Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к дебилу-соседу. И этого этим ссыкунам не исправить. Нас не сломить. Не запугать. Били. Бьем и будем бить", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, май 2023-го стал одним из самых насыщенных месяцев за период войны в плане ракетных обстрелов. Оккупанты применяют все имеющиеся в своем арсенале виды ракет и дронов, чтобы бить по гражданскому населению. Кроме столицы, ПВО которой пытаются пробить чаще всего, регулярно достается также и другим областям. Удары наносят преимущественно ночью, когда люди точно находятся дома и количество жертв будет как можно большим.

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