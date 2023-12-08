Наразі луганці розташувалися на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ. За першу половину сезону командою керували вже троє фахівців – Ненад Лалатовіч, Валерій Кривенцов та Юрій Коваль (виконувач обов'язків). Жоден із них успіхів не досяг.

Шаран заговорив про інтерес з боку Зорі і Лівого Берега: "Було б непогано попрацювати в такій команді"

Все йде до того, що до весняної частини Зорю готуватиме новий тренер. Пошуки породжують масу чуток у ЗМІ. Вже йшлося про Руслана Костишина та Володимира Шарана. Однак ТаТоТаке стверджує, що луганці ведуть переговори з Раймондом Аттевелдом, який і став основним кандидатом.

До слова, 57-річний нідерландець добре знайомий з чемпіонатом України. Аттевелд працював асистентом у тренерському штабі Патріка ван Леувена в Шахтарі, а також у Зорі.

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