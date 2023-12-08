На этот момент луганчане расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ. За первую половину сезона командой руководили уже три специалиста – Ненад Лалатович, Валерий Кривенцов и Юрий Коваль (исполняющий обязанности). Ни один из них успехов не добился.

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Все идет к тому, что к весенней части Зарю будет готовить новый тренер. Поиски порождают массу слухов в СМИ. Речь уже шла о Руслане Костышине и Владимире Шаране. Однако ТаТоТаке утверждает, что луганчане ведут переговоры с Раймондом Аттевелдом, который и стал основным кандидатом.

Кстати, 57-летний нидерландец хорошо знаком с чемпионатом Украины. Аттевелд работал ассистентом в тренерском штабе в Шахтере, а также в Заре.

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