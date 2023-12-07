– Володимире Богдановичу, пишуть, що вас Зоря розглядає кандидатом на посаду головного тренера. Це правда?

– Якщо розглядають, то це здорово. Я також чув, що мене розглядають, як одну з кандидатур, але поки що із Зорі ніхто зі мною не контактував. Конкретики ніякої немає. Але було б непогано попрацювати в такій команді.

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– Ще вас "сватають" у Лівий Берег.

– Це вже рік пишуть. Я не знаю, хто придумує такі плітки. За Лівий Берег можу сказати, що точно ні, тому що там головний тренер Віталій Первак, з яким ми довгий час працювали разом. У нього все виходить, команда йде на третьому місці і я йому бажаю тільки успіхів. Нехай людина працює.

У мене дуже хороші відносини з Перваком, президентом Лівого Берега Миколою Лавренком і віце-президентом Матаковим, але це не означає, що в нас були якісь розмови. Я кажу це відверто.

– Можливо вам надходили пропозиції з інших команд, про які ми не знаємо?

– Поки що ні. Я думаю, ви краще знаєте, ніж я, хто мною цікавиться. Циганик точно знає все, але з Ігорем я давно не спілкувався, – цитує Шарана видання Український футбол.

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