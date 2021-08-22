Програму дня в 5-му турі УПЛ відкривав поєдинок на стадіоні ім. В. Бойка, де Маріуполь приймав Зорю. Азовцям необхідно було терміново набирати очки, адже команда не виграла жодного з чотирьох матчів у сезоні, програвши в останніх трьох – причому по ходу чемпіонату кількість пропущених голів лише зростала. Остап Маркевич перебував на межі відставки, однак і підопічні Віктора Скрипника не могли похизуватись результатами – за цей період "мужики" перемогли тільки Інгулець, а тиждень тому вони розписали нічию з Минаєм. Про розгром у Відні згадувати взагалі не хочеться.

Словом, додаткової мотивації футболісти не потребували. Одразу зі стартовим свистком вони почали демонструвати яскравий футбол на зустрічних курсах: на 2-й і 3-й хвилинах Кащук і Шахаб обмінялись замиканнями подач з кутових (Олексій пробив в руки Шевченку, Захеді не влучив у площину), на 9-й Стасюк хитнув Назарину перед штрафним і вистрілив низом (Шевченко врятував), а Кочергін у наступній же атаці відповів дальнім ударом – Кудрик парирував!

Після цього розміну Маріуполь дещо збивав у активності, а от Зоря продовжила йти уперед. В наступні 10 хвилин гості створили ще кілька перспективних моментів, а вже на 22-й луганці відкрили рахунок завдяки шедевральному пострілу Назарини з дистанції. 0:1!

Кулаков через шість хвилин міг зрівняти, замкнувши подачу з правого флангу ударом головою, але Шевченко спіймав м'яч. Зоря у відповідь шокувала азовців другим голом: Шахаб отримав закидання від Назарини, увійшов на лівий край штрафного й потужно пробив у ближню дев'ятку –0:2! Не встигли господарі оговтатись, як прилетів і третій гол – це Гладкий замкнув навіс Жунінью на лінію воротарського, спрямувавши м'яч у дальній кут. 0:3!

Лишень після цього "мужики" заспокоїлись, збавивши темп. До перерви рахунок не змінився, але всього через хвилину після початку другого тайму Маріуполь покарав Зорю за пасивність! Аплодувати необхідно Кулакова, якому вдалося відібрати м'яч у Назарини в центрі, розвернутись, вирватись віч-на-віч і перекинути Шевченка – 1:3! При цьому Микита ще й пошкодження отримав, тож Віктор Скрипник змушений був витратити слот для заміни, випустивши Мацапуру. Інтрига жила.

Зоря зрозуміла натяк, перехопивши ініціативу. Вже на 52-й хвилині Булеца міг забивати четвертий гол у ворота господарів, пробивши з-за меж штрафного, але м'яч пролетів над дев'яткою. На 60-й же оборона Маріуполя не витримала: Імереков пішов далеко уперед і віддав передачу на Шахаба, а іранець красивим обвідним ударом з лінії півкола закрутив сферу в правий нижній кут – 1:4! Здавалося, що це кінець.

Після серії замін в середині другого тайму гра знову розкрилася. В першу чергу, розкрилися азовці, які ледь не ковтнули п'ятий гол: на 72-й хвилині Імереков замкнув навіс з кутового на лінію воротарського (повз дальній кут), а на 77-й свіжий Фрімпонг, отримавши проникний пас, обіграв кількох захисників і пробив з близької дистанції – в останню мить удар накрили. Господарі ж на 79-й хвилині несподівано відповіли другим взяттям воріт – дебютним голом в УПЛ відзначився Світюха, який вийшов на поле по перерві. Новачок Маріуполя отримав м'яч перед карним майданчиком і потужно вистрілив під ближню стійку. 2:4!

В ендшпілі зустріч азовці продовжували лізти уперед, але сил у підопічних Остапа Маркевича вже не вистачало. Зоря не без проблем тримала суперника на дистанції, нічого не дозволяючи біля власних воріт. Здавалося, що вже нічого не зміниться, однак на 89-й хвилині інтрига закрутилась до максимуму: свіжий Микитишин змістився з лівого флангу на лінію карного майданчика й потужно вистрілив, а м'яч невеличким рикошетом від захисника залетів під дальню стійку – без шансів для Мацапури. 3:4!

У Маріуполя залишалось ще п'ять хвилин на камбек. Господарі пішли уперед, заробили кілька стандартів і змусили "мужиків" страшенно нервувати, але врятуватись від поразки їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Зорі.