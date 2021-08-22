Программу дня в 5-м туре УПЛ открывал поединок на стадионе им. В. Бойко, где Мариуполь принимал Зарю. Азовцам необходимо было срочно набирать очки, ведь команда не выиграла ни одного из четырёх матчей в сезоне, проиграв последние три – причём по ходу чемпионата количество пропущенных голов лишь росло. Остап Маркевич находился на грани отставки, однако и подопечные Виктора Скрипника не могли похвастаться результатами – за этот период "мужики" победили только Ингулец, а неделю назад они расписали ничью с Минаем. О разгроме в Вене вспоминать вообще не хочется.

Заря презентовала обновлённую белую форму

Словом, в дополнительной мотивации футболисты не нуждались. Сразу со стартовым свистком они начали демонстрировать яркий футбол на встречных курсах: на 2-й и 3-й минутах Кащук и Шахаб обменялись замыканиями подач с угловых (Алексей пробил в руки Шевченко, Захеди не попал в створ), на 9-й Стасюк качнул Назарину перед штрафной и выстрелил низом (Шевченко спас), а Кочергин в следующей же атаке ответил дальним ударом – Кудрик парировал!

После этого размена Мариуполь несколько сбивал в активности, а вот Заря продолжила идти вперёд. В последующие 10 минут гости создали ещё несколько перспективных моментов, а уже на 22-й луганчане открыли счёт благодаря шедевральному выстрелу Назарины с дистанции. 0:1!

Кулаков через шесть минут мог сравнять, замкнув подачу с правого фланга ударом головой, но Шевченко поймал мяч. Заря в ответ шокировала азовцев вторым голом: Шахаб получил заброс от Назарины, ворвался на левый край штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку – 0:2! Не успели хозяева прийти в себя, как прилетел третий гол – это Гладкий замкнул навес Жунинью на линию вратарской, направив мяч в дальний угол. 0:3!

Лишь после этого "мужики" успокоились, сбавив темп. До перерыва счёт не менялся, но всего через минуту после начала второго тайма Мариуполь наказал Зарю за пассивность! Аплодировать нужно Кулакову, которому удалось отобрать мяч у Назарины в центре, развернуться, вырваться один на один и перебросить Шевченко – 1:3! При этом Никита ещё и повреждение получил, поэтому Виктор Скрипник вынужден был потратить слот для замены, выпустив Мацапуру. Интрига жила.

Заря поняла намёк, перехватив инициативу. Уже на 52-й минуте Булеца мог забивать четвёртый гол в ворота хозяев, пробив из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над девяткой. На 60-й же оборона Мариуполя не выдержала: Имереков пошёл далеко вперёд и отдал передачу на Шахаба, а иранец красивым обводным ударом с линии полукруга закрутил сферу в правый нижний угол – 1:4! Казалось, что это конец.

После серии замен в середине второго тайма игра вновь раскрылась. В первую очередь, раскрылись азовцы, которые едва не глотнули пятый гол: на 72-й минуте Имереков замкнул навес с углового на линию вратарской (мимо дальнего угла), а на 77-й свежий Фримпонг, получив проникающий пас, обыграл нескольких защитников и пробил с близкой дистанции – в последний момент удар накрыли. Хозяева же на 79-й минуте неожиданно ответили вторым взятием ворот – дебютным голом в УПЛ отметился Свитюха, который вышел на поле после перерыва. Новичок Мариуполя получил мяч перед штрафной и мощно выстрелил под ближнюю штангу. 2:4!

В эндшпиле встреча азовцы продолжали лезть вперёд, но сил у подопечных Остапа Маркевича уже не хватало. Заря не без проблем держала соперника на дистанции, ничего не позволяя у своих ворот. Казалось, что уже ничего не изменится, однако на 89-й минуте интрига закрутилась до предела: свежий Микитишин сместился с левого фланга на линию штрафной и мощно выстрелил, а мяч небольшим рикошетом от защитника залетел под дальнюю штангу – без шансов для Мацапуры. 3:4!

У Мариуполя оставалось ещё пять минут на камбэк. Хозяева пошли вперёд, заработали несколько стандартов и заставили "мужиков" нервничать, но спастись от поражения им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу Зари.

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