Зоря у своїх соцмережах продемонструвала оновлену білу ігрову форму на сезон 2021/22.

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Раніше клуб грав у червоному і чорному комплектах, які окремо не презентував. У новому білому обмундируванні Зоря зіграє вже сьогодні, 22 серпня, проти Маріуполя у рамках 5-го туру УПЛ.

Нагадаємо, луганський клуб співпрацює з Nike.

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