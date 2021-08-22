Зоря презентувала оновлену білу форму
12:30 - Читать на русском
Луганський клуб нарешті представив комплект обмундирування.
Зоря у своїх соцмережах продемонструвала оновлену білу ігрову форму на сезон 2021/22.
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Раніше клуб грав у червоному і чорному комплектах, які окремо не презентував. У новому білому обмундируванні Зоря зіграє вже сьогодні, 22 серпня, проти Маріуполя у рамках 5-го туру УПЛ.
Нагадаємо, луганський клуб співпрацює з Nike.
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