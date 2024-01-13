"До завершення угоди Алефіренка з Зорею залишається півроку. З 1 січня Даниїл може підписувати попередній контракт із будь-ким і влітку піти безплатно. Тому Колос офіційно повідомив Зорю, що почав переговори з гравцем.

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Зараз луганський клуб намагається продовжити контракт Алефіренка, щоб мати міцнішу позицію в переговорах з Колосом. Раніше умови пропозицій та перспективи клубу гравця явно не надихали. Але зараз він може отримати кращі умови завдяки інтересу інших клубів.

Однак не будемо забувати про фактор Євгена Геллєра, якому все одно, кого пускати по колу (пам'ятаємо кейс Кочергіна). Якщо гравець не підпише новий контракт у Зорі, влітку до Ковалівки може приїхати остаточно розгублений футболіст, який останні півроку бігав за U-19. Тож, можливо, ковалівцям простіше попросити Євгена Борисовича з конвертованою у валюті повагою та отримати якісного молодого гравця тут і зараз?" – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, свого часу Владислав Кочергін і Максим Хлань відмовились продовжувати контракти з Зорею, після чого були фактично позбавлені ігрової практики. Алефіренка, окрім Колоса, хотіли бачити у себе Кривбас, Рух, Олександрія та дві неназвані європейські команди.

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