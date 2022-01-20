Полісся розпочало підготовку до другої частини сезону матчем з казахським Актобе.

Контрольні матчі.

Актобе – Полісся – 1:2

Голи: ?, 54 – Кисленко, 48, Будківський, 51

У складі Полісся одразу дебютували нападники Владислав Вакула та Пилип Будківський. Перша половина завершилась без голів, а от по перерві житомиряни вийшли вперед завдяки голу Кисленка, якому асистував Будківський. Через 3 хвилини Пилип подвоїв перевагу, замкнувши навіс на дальній стійці.

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Актобе досить швидко відіграв один м'яч, але житомирська команда втримала перемогу. Додамо, що Полісся солідно підсилилось цієї зими, окрім Будківського та Вакули, підписавши Кудрика та Поспєлова.

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