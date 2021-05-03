"Всі, звичайно, раді перемозі. Коли чемпіонат виходить на фінішну пряму, то будь-яка гра – це надзусилля, оскільки, яким би ти не був фаворитом на папері, все треба доводити на полі. Команди, які грають проти нас, вирішують свої завдання, тому завжди треба переламати, шукати, терпіти, що ми сьогодні й робили.

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Ми задоволені підсумковим результатом, який дозволяє нам з оптимізмом дивитися в турнірну таблицю. Перед цим Минай обіграв Десну і з Колосом зіграв 0:0, де ми програли. Добротна команда, може їм десь не пощастило або ще щось. Ми дивимося на себе і раді перемозі. До гри розуміли, що перемога легкою не буде, знали, що на нас чекає.

Хочеться, щоб до 20-ї хвилини було багато м’ячів і можна було сидіти спокійно. Такі матчі теж зустрічаються, але хочеться, щоб ми грали ще краще. Ми награємо, хочемо іноді зіграти простіше, але думаю, ми заслужено перемогли, нехай і без яскравої гри. Але це кінець чемпіонату, потрібен результат", – сказав Скрипник в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

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