Один из лидеров луганской команды получил травму на тренировке. Шевченко не было даже в заявке на вчерашний матч против Миная (1:0).

Скрипник описал сценарий идеального матча

"Надеемся только на лучшее. Сотрясение мозга плюс перелом носа получил Никита. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорое возвращение", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Добавим, что в нынешнем сезоне 28-летний голкипер не впервые попадает в лазарет из-за травмы. Шевченко провел лишь 9 матчей в чемпионате, но стал настоящим героем полуфинала Кубка Украины против Александрии, в котором выиграл серию пенальти. За трофей луганчане сыграют против Динамо.

Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ