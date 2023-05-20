Запрошення Патріка ван Луевена цілковито себе виправдало. Нідерландець зібрав команду, яка не просто демонструє цікавий футбол, але й стабільно дає результат.

Зоря впевнено переграла Інгулець і продовжує боротьбу за ЛЧ – газон "вкрав" гол, цукерка Русина, травма Герреро

Перемога над Інгульцем (2:0) в рамках 27-го туру дозволила луганцям переписати свою історію. Зоря встановила новий рекорд клубу за кількістю набраних очок упродовж одного сезону – 61 заліковий пункт. У команди буде ще три матчі, аби підняти планку ще вище.

Окрім того, вже у наступному турі Зоря може гарантувати собі медалі. Для цього потрібно зіграти не гірше, ніж Динамо. Задля "бронзи" луганцям достатньо набрати одне очко в завершальних трьох матчах. Тож кияни, якщо не станеться дива, у наступному сезоні залишаться не лише без ЛЧ, а й навіть без Ліги Європи.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес