Приглашение Патрика ван Луэвена полностью себя оправдало. Нидерландец собрал команду, которая не просто демонстрирует интересный футбол, но и стабильно приносит результат.

Заря уверенно переиграла Ингулец и продолжает борьбу за ЛЧ – газон "украл" гол, конфета Русина, травма Герреро

Победа над Ингульцом (2:0) в рамках 27-го тура позволила луганцам переписать свою историю. Заря установила новый рекорд клуба по количеству набранных очков в течение одного сезона – 61 зачетный пункт. У команды будет еще три матча, чтобы поднять планку еще выше.

Кроме того, уже в следующем туре Заря может гарантировать себе медали. Для этого нужно сыграть не хуже Динамо. Для "бронзы" луганцам достаточно набрать одно очко в заключительных трех матчах. Так что киевляне, если не случится чуда, в следующем сезоне останутся не только без ЛЧ, но даже без Лиги Европы.

УПЛ не стала интереснее из-за равенства Шахтера, СК Днепр-1 и Зари – не каждая чемпионская интрига спасает интерес