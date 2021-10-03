Хозяева вышли на матч с желанием компенсировать неудачи в еврокубках продолжением серии побед в чемпионате. Стартовый натиск Зари быстро дал плоды. На 5-й минуте кипер черниговцев сбил Громова в собственной штрафной – пенальти.

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К отметке подошел Сергей Булеца, но пробил на удобной для вратаря высоте и позволил Игорю Литовке сэйвом реабилитироваться за свою ошибку. Еще раз хорошо себя проявить голкипер гостей получил возможность черех несколько минут.

Это Аллахьяр после паса из глубины поля убежал на свидание с Литовкой, но не смог переиграть того в ближнем бою. Тут же Кочергин решил проверить бдительность голкипера еще и ударом со средней дистанции – страж ворот Десны не дремал.

Черниговцы пришли в себя ближе к середине тайма. Первый полумомент в активе Калитвинцева. Хавбек северян получил мяч на чужой половине, продвинулся с ним вперед и пробил из-за пределов штрафной рядом со штангой. Ждать следующей выпада гостей Заря не стала: на 19-й минуте Аллахьяр в затяжной атаке луганчан так и не смог пробить, зато "полосатый" отскочил к Булеце, который классным обводящим ударом заставил забыть об упущенным 11-метровым.

Удвоить преимущество хозяев перед перерывом мог Громов. Он прошел защитников и бил низом с линии штрафной, но не попал в ворота. Десна ответила выстрелом Арвеладзе на 31-й. Он принял мяч вблизи ворот и вторым касанием классно пробил с лета – Мацапура парировал на угловой!

Двойной заменой в перерыве Александр Рябоконь выровнял игру. В частности, Будковский оживил игру северян впереди. Габаритный форвард навязал больше силовой борьбы обороне Зари и вполне мог забить после флангового навеса на 61-й минуте.

Однако, этот этап в игре команда Виктора Скрипника перетерпела, а затем и закрепила свое преимущество. На 70-й Кочергин замечательной передачей нашел Артема Громова, который качнул защитника и хладнокровно расстрелял ворота Литовки – 2:0.

Этот гол стал решающим. До конца поединка Десна фактически так и не создала хотя бы одной возможности забить. Зато Заря могла делать счет разгромным. Литовка вовремя ликвидировал еще один выпад Громова, в свою очередь Аллахьяру просто не хватило точности, когда он метил в дальнюю девятку.

Благодаря этой победе Заря вернулась на 4-е место в УПЛ. В активе команды 20 очков. Десна же осталась 7-й (16 пунктов).

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