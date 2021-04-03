Заря в предыдущих двух турах потерпела два поражения, даже не забив ни одного гола. Это позволило Ворскле, Десне и Колосу приблизиться на дистанцию ​​от одного до трёх очков, поэтому в выездном поединке против Руха луганчане не имели права на осечку. Правда, то же самое касалось и львовян – команда Ивана Федыка засела на последней позиции. Словом, встреча на Арене Львов между этими командами обещала быть интересной.

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Гости начали поединок активнее. Уже на 3-й минуте Кабаев ворвался на границу штрафной и упал в борьбе с защитником, требуя пенальти, но арбитр Юрий Иванов промолчал. На 8-й же Владислав праздновал ассист – он выкатил передачу на Громова, а тот мощным ударом метров с 23-х попал в правую девятку! 0:1!

К 15-й минуты у Руха уже два центрбека сидели на жёлтых карточках. Казалось, что в матче уже всё понятно, однако хозяева быстро пришли в себя. Так, на 17-й минуте Мартынюк пробил со стандарта в ближний угол, а на 18-й Кондраков, выскочив в контратаку 2-в-1, решил переиграть Василя сам – в обоих случаях голкипер выручил Зарю! Наказание за расточительность могло прилететь уже на 27-й, когда Громов вышел один на один с Бандурой и забил. В этой ситуации львовянам повезло дважды: во-первых, Шахаб заблокировал защитника и оказался в активном офсайде, а во-вторых – арбитры, похоже, увидели несуществующий офсайд. Так или иначе, гол не засчитали.

В середине первого тайма Заря не впечатляла, но перед перерывом команда активизировалась. Так, на 40-й минуте Юрченко со стандарта едва не закрутил мяч в дальнюю девятку, а на 42-й Шахаб с выгодной позиции в центре штрафной пробил мимо ворот. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе луганчан в счёте.

В раздевалке Иван Федык провёл двойную замену, вместо Кондракова и Климчука бросив в бой Кухаревича и Борячука. Этот ход сразу сказался на балансе в матче: Рух прижал Зарю, в первые пять минут создав два голевых момента – на 47-й Борячук не попал по мячу при замыкании прострела Бойчука на дальнюю штангу, а на 49-й Бойчук выстрелил с правого края штрафной. Василь потащил этот удар. На 54-й же гости забыли о Кухаревиче, которому дали замкнуть подачу Федорчука на 11 метров – к счастью для луганчан, Николай пробил слабо.

Виктор Скрипник начал кричать на своих подопечных, ведь Заря вообще ничем не отвечала. Две атаки удалось провести в конце 50-х минут, но они были провалены из-за технического брака. Тем более неожиданным оказался гол на 60-й минуте: "мужики" раскатали комбинацию на левом фланге, в завершении которой Кабаев прострелил на Громова – Артём ударом метров с 11-ти оформил дубль. 0:2! Ещё через две минуты он мог и хет-трик провести, однако замыканиеподачи с углового прошло над перекладиной.

Руху необходимо было идти вперёд большими силами, но у львовян ничего не получилось. Всё, что смогли создать хозяева за последние полчаса – это дальний слабый удар в исполнении Кухаревича. Всё. Заря за минуту до этого провела аналогичный момент с участием Шахаба, а после этого команда закрылась. В атаку "мужики" не спешили. На 83-й минуте они ещё ив меньшинстве остались, ведь Иванисеня получил вторую жёлтую за разговоры – впрочем, даже это не помогло львовянам хотя бы размочить счёт. Финальный свисток зафиксировал спокойную победу подопечных Виктора Скрипника.

Таким образом, Рух остался на последней позиции в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Заря, набрав 35 зачётных баллов, держится на третьем месте.

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