Заря набрала мощный ход и навязывает Шахтеру и СК Днепр-1 борьбу за Лигу чемпионов. Конкуренты вчера победили, поэтому Патрику ван Леувену нужно было обыгрывать Ингулец.

Шахтер победил Верес и снова обошел СК Днепр-1 – матч прошел с болельщиками, хотя УПЛ угрожала снять очки

Луганчане владели инициативой и строили позиционные атаки. Бражко и Булеца разрезали оборону передачами, Бутко неплохо подключался по флангу, а Антюх совершал рывки в штрафную.

В середине первого тайма Заря нашла момент, чтобы размочить ворота. Герреро воспользовался рикошетом и достал мяч в штрафной зоне, а Билык его снес. Арбитр назначил пенальти – Бражко его реализовал.

Ингулец отвечал одиночными атаками без ударов, а уже после перерыва организовал массированное наступление. Поспелов имел отличный шанс сравнять счет со стандарта, остро пробил Головкин.

Заря получила пространство для быстрых атак и начала разрывать гостей на контрах. Герреро должен был оформлять дубль после паса Русина, но не попал в пустые ворота. А потом и травмировался.

Панамец еще успел создать супершанс для Антюха – вырвался на скорости из собственной половины и вывел партнера один на один с вратарем. Антюх перекинул Сапутина, но неровности газона не пустили мяч в сетку.

Заря все-таки закрыла матч после очередной контратаки. Русин в этот раз все решил сам. Назарий сместился немного в центр, поддел мяч под правую и положил под дальнюю штангу. Получилось красиво.

Заря победила, набрала 61 очко и осталась в чемпионской гонке: 5 баллов отставания от Шахтера и 3 балла отставания от СК Днепр-1. В следующем туре встреча с "горняками".