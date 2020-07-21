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Заря определилась с домашним стадионом на групповой этап Лиги Европы

21 июля 18:58 - Читати українською
Заря определилась с домашним стадионом на групповой этап Лиги Европы
Заря / Сайт клуба

Исполняющий обязанности генерального директора Зари Станислав Оганов рассказал, где клуб будет проводить домашние игры в еврокубках.

"Да, матчи Лиги Европы мы будем проводить в Запорожье на стадионе Славутич-Арена, где и базируемся. Мы уже заявили этот стадион в УЕФА.

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Безусловно, будут комиссии с проверками, но это нормальный процесс. Да, есть небольшие недоработки, но мы встретимся и с директором стадиона, и с руководством города и будем в плановом порядке все недостатки устранять", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане заняли третье место чемпионата Украины, которое дает право на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

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Теги
Заря Заря Славутич-Арена Лига Европы футбольные стадионы Станислав Оганов
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