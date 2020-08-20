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Зоря визначилась із заявкою на сезон – без лідера, але з п'ятьма новачками

17:35 - Читать на русском
Зоря визначилась із заявкою на сезон – без лідера, але з п'ятьма новачками
Гравці Зорі святкують бронзові нагороди в УПЛ / фото ФК Зоря

Луганська Зоря опублікувала список гравців на сезон УПЛ 2020/21.

"Згідно із затвердженим графіком, сьогодні луганська Зоря подала заявку на новий сезон. У списку А на сьогодні у нас 19 футболістів. За списком Б у нас заявлені молоді футболісти: Янаков, Мацапура, Піддубний, Хмеловський, Білоцерковець, які тренуються разом з основним складом.

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Була проведена дуже велика кадрова робота в особі тренерського штабу і селекційного відділу клубу. Після чого список для заявки погодив президент клубу. У заявочному списку відсутній Сергій Майборода. Контракт з ним розірвано за обопільною згодою сторін.

Крім того, через травми у нас не заявлені голкіпер Заурі Махарадзе і півзахисник Максим Казаков. Раніше зимової дозаявки допомогти вони нам не зможуть. У найближчі два-три дні вирішиться питання щодо захисника Максима Білого. Надалі очікується поповнення в списку А, де у нас залишилося всього два місця. Трансферне вікно закривається 6 жовтня", – поділився спортивний директор Зорі Станіслав Оганов у коментарі офіційному сайту.

Нагадаємо, що в минулому сезоні луганці посіли третє місце в розіграші УПЛ.

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