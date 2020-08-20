Зоря попрощалась зі ще одним гравцем, – ЗМІ

Сергій Майборода більше не є гравцем луганського клубу, повідомляє zarya.lg.ua. За інформацією джерела, футболіст розірвав чинний контракт із Зорею.

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Причини такого рішення наразі невідомі. До слова, форвард виступав за луганців з сезону 2015/16.

Зазначимо, що за цей час Майборода не зумів закріпитися в основі та переважно виступав за другу команду Зорі. Всього Майборода провів за основну команду в чемпіонаті України 5 матчів та відзначився 1 голом.

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