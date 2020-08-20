Зоря попрощалась зі ще одним гравцем, – ЗМІ

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Ліон подарував Аяксу путівку у груповий етап Ліги чемпіонів
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Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал ЛЧ: "ткачі" дарують надію, неспинні мюнхенські нападники та тріумф НойєраЛіга чемпіонів — 05:50 11093
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Шахтар зацікавлений у трансфері бразильця, за яким стежать два колишні клуби КаштруУкраїна — 19 серп 2697
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Ліга чемпіонів 2020/21, кваліфікація: Ребров впевнено обіграв шведів і вийшов на Селтік, два українці вилетіли з турніруЛіга чемпіонів — 19 серп 13238
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Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у БарселоніІспанія — 19 серп 9190