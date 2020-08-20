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Заря определилась с заявкой на сезон – без лидера, но с пятью новичками

17:35 - Читати українською
Заря определилась с заявкой на сезон – без лидера, но с пятью новичками
Игроки Зари празднуют бронзовые награды в УПЛ / фото ФК Заря

Луганская Заря опубликовала список игроков на сезон УПЛ 2020/21.

"Согласно утвержденному графику, сегодня луганская Заря подала заявку на новый сезон. В списке А на сегодня у нас 19 футболистов. По списку Б у нас заявлены молодые футболисты: Янаков, Мацапура, Поддубный, Хмеловский, Белоцерковец, которые тренируются вместе с основным составом.

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Была проведена очень большая кадровая работа в лице тренерского штаба и селекционного отдела клуба. После чего список для заявки согласовал президент клуба. В заявочном списке отсутствует Сергей Майборода. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, из-за травм у нас не заявленны голкипер Заури Махарадзе и полузащитник Максим Казаков. Ранее зимней дозаявки помочь они нам не смогут. В ближайшие два-три дня решится вопрос о защитнике Максиме Белом. В дальнейшем ожидается пополнение в списке А, где у нас осталось всего два места. Трансферное окно закрывается 6 октября", – поделился спортивный директор Зари Станислав Оганов в комментарии официальному сайту.

Напомним, что в прошлом сезоне луганчане заняли третье место в розыгрыше УПЛ.

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Заря Заря УПЛ Станислав Оганов
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