Заря определилась с заявкой на сезон – без лидера, но с пятью новичками

"Согласно утвержденному графику, сегодня луганская Заря подала заявку на новый сезон. В списке А на сегодня у нас 19 футболистов. По списку Б у нас заявлены молодые футболисты: Янаков, Мацапура, Поддубный, Хмеловский, Белоцерковец, которые тренируются вместе с основным составом.

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Была проведена очень большая кадровая работа в лице тренерского штаба и селекционного отдела клуба. После чего список для заявки согласовал президент клуба. В заявочном списке отсутствует Сергей Майборода. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, из-за травм у нас не заявленны голкипер Заури Махарадзе и полузащитник Максим Казаков. Ранее зимней дозаявки помочь они нам не смогут. В ближайшие два-три дня решится вопрос о защитнике Максиме Белом. В дальнейшем ожидается пополнение в списке А, где у нас осталось всего два места. Трансферное окно закрывается 6 октября", – поделился спортивный директор Зари Станислав Оганов в комментарии официальному сайту.

Напомним, что в прошлом сезоне луганчане заняли третье место в розыгрыше УПЛ.

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