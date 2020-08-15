Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі

Товариський матч
Зоря – Маріуполь – 2:1
Голи: Луньов, 11, Перовіч, 88, – Кулаков, 15
Луганці повели в рахунку вже на 11 хвилині, коли Луньов вискочив віч-на-віч з голкіпером та впевнено його переграв. Однак, Кулаков уже за 4 хвилини вирівняв становище. Перший тайм завершився за досить спокійної гри, а по перерві команди трохи активізувались.
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В останній десятихвилинці Шевченко двічі врятував Зорю від пострілів Мішньова. А на останніх хвилинах луганці зусиллями Перовіча вирвали переможний результат і завершили збори на мажорній ноті.
Нагадаємо, що новий сезон української першості розпочнеться вже наступного тижня матчем Олімпік – Динамо.
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