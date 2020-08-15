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Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі

19:31 - Читать на русском
Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі
Зоря – Маріуполь / фото ФК Зоря

Луганська Зоря на останніх хвилинах перемогла Маріуполь в товариському матчі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі
Зоря
2
2 : 1
1
Маріуполь
17:30 15:08:2020
завершено
 

Товариський матч

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Луньов, 11, Перовіч, 88, – Кулаков, 15

Луганці повели в рахунку вже на 11 хвилині, коли Луньов вискочив віч-на-віч з голкіпером та впевнено його переграв. Однак, Кулаков уже за 4 хвилини вирівняв становище. Перший тайм завершився за досить спокійної гри, а по перерві команди трохи активізувались.

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В останній десятихвилинці Шевченко двічі врятував Зорю від пострілів Мішньова. А на останніх хвилинах луганці зусиллями Перовіча вирвали переможний результат і завершили збори на мажорній ноті.

Нагадаємо, що новий сезон української першості розпочнеться вже наступного тижня матчем Олімпік – Динамо.

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Теги
Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Товариські матчі Зоря - Маріуполь
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