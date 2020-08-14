Динамо відкриє новий сезон матчем з Олімпіком – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го туру

Дирекція української Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті опублікувала дати проведення та час початку матчів першого туру чемпіонату України. Стартує сезон-2020/21 у п'ятницю, 21 серпня, дуеллю між донецьким та київським клубами – Олімпік прийматиме віце-чемпіона УПЛ Динамо.

Перший тур УПЛ: новачки еліти дізналися суперників у дебютних матчах

1 тур

21 серпня (п’ятниця)

Олімпік – Динамо – 17:00

Шахтар – Колос – 19:00

22 серпня (субота)

Львів – Минай – 14:00

Десна – Зоря – 17:00

Олександрія – Маріуполь – 19:30

23 серпня (неділя)

Інгулець – СК-Дніпро-1 – 14:00

Ворскла – Рух – 17:00

До слова, у разі виходу Шахтаря до фіналу Ліги Європи поєдинок "гірників" буде перенесено.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла