Динамо відкриє новий сезон матчем з Олімпіком – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 1-го туру

Дирекція української Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті опублікувала дати проведення та час початку матчів першого туру чемпіонату України. Стартує сезон-2020/21 у п'ятницю, 21 серпня, дуеллю між донецьким та київським клубами – Олімпік прийматиме віце-чемпіона УПЛ Динамо.
Перший тур УПЛ: новачки еліти дізналися суперників у дебютних матчах
1 тур
21 серпня (п’ятниця)
Олімпік – Динамо – 17:00
Шахтар – Колос – 19:00
22 серпня (субота)
Львів – Минай – 14:00
Десна – Зоря – 17:00
Олександрія – Маріуполь – 19:30
23 серпня (неділя)
Інгулець – СК-Дніпро-1 – 14:00
Ворскла – Рух – 17:00
До слова, у разі виходу Шахтаря до фіналу Ліги Європи поєдинок "гірників" буде перенесено.
Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла