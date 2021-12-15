Руководство луганского клуба хочет сохранить тренера, в услугах которого есть интерес в Европе.

Недавно появилась информация, что Ференцварош рассматривает Виктора Скрипника как кандидата на должность главного тренера после ухода Петера Штегера. Еще одним претендентом является Юрий Вернидуб – экс-наставник Зари, возглавляющий Шериф.

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В Заре знают о контакте Ференцвароша и других европейских клубов со своим тренером, но не планируют отпускать 52-летнего Скрипника до завершения контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Луганский клуб уже дважды предлагал наставнику новое соглашение, но пока не получил ответа. Руководство Зари довольно результатами и атмосферой в команде, поэтому надеется, что Скрипник таки подпишет новый контракт, сообщает Meta Ratings.

Экс-тренер Вердера возглавил луганцев летом 2019-го и дважды завоевал бронзовые медали в УПЛ. На зимнюю паузу чемпионата 2021/22 Заря ушла на 4-й позиции.

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