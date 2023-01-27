Луганцям не вдалось підсилитись гравцями, які опинились у команді на перегляді.

Гучек, Фофана та Рамсі – легіонери, які перебували в Зорі на перегляді – залишать розташування луганців, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

Зоря здобула перемогу у другому спарингу за день – кіпер болгарського Септемврі зганьбився метеликом поміж ніг

Зазначається, що тренерський штаб переконаний, що ці гравці не підсилять команду, тому пошуки новачків продовжиться.

До слова, Зоря завершила перше коло УПЛ на четвертому місці з 28 очками в активі, відстаючи від першого СК Дніпро-1 на 7 пунктів.

Металіст у спарингу поступився триразовому володарю Кубка Польщі – нелогічний гол перекреслив амбіції Кобіна і Ко