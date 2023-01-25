Товариський матч

Металіст (Україна) – Катовіце (Польща) – 2:1

Голи: Арак, 17

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Металіст у першому матчі 2023 року поступився Катовіце. Максим Багачанський міг відкривати рахунок вже на 3-й хвилині, але його удар у дальній кут після прострілу з правого флангу заблокував захисник. За трохи Романюк навішував з того ж флангу – Каплієнко потужно пробив, але м'яч пролетів трохи вище воріт. Попри тиск харків'ян першими забили поляки. Доволі нелогічний гол, з огляду на події на полі. Простріл з лівого флангу і Якуб Арак на мить випередив оборонців, в дотик переправивши сферу у сітку. Гол надихнув гравців Катовіце, вони створили декілька моментів біля наших воріт, проте до перерви рахунок не змінився.

Після відпочинку поляки додали – суперники харків'ян бились за кожен клаптик поля, тож іноді здавалось, що це не простий спаринг, а надвідповідальний і принциповий поєдинок. За десять хвилин до завершення матчу Катовіце забив вдруге, але арбітр зафіксував порушення правил в атаці (поштовх у спину) і взяття воріт скасував. Загалом Металіст, попри всі свої проблеми, виглядав цікаво і свіжо, футболісти намагались грати не банально, відчувалась зарядженість і бажання як мінімум не програти. І якби не самовіддана гра суперника – рахунок міг бути зовсім іншим.

Свій наступний спаринг підопічні Василя Кобіна проведуть у суботу, 28 січня, проти софійського Локомотива.

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