Зоря у надрезультативному матчі поступилася Термаліці

Луганська Зоря у контрольному матчі не змогла обіграти польську Термаліку. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Товариський матч

Зоря – Термаліка – 3:4

Голи: Михайличенко, 33, Тимчик, 53, Леонардо, 83 – 23; 36; 64, 73

Зоря: Махарадзе (Чуваєв, 46), Луньов (Кочергін, 46), Михайліченко (Леонардо, 82), Кабан (Тимчик, 46), Каменюка (к), Чечер, Білий, Арвеладзе, Казаков (Загоруйко, 78), Богдан Лєднєв (Каукаї, 70), Сергій Майборода (Івановіч, 46).

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Луганська Зоря у контрольному матчі зустрічалася з Термалікою. Поляки відкрили рахунок у матчі, але Михайліченко відновив статус-кво. Втім, наступна атака поляків стала результативною. По перерві Зоря знову зрівняла рахунок, але Термаліка двічі відзначилася у воротах луганців. Наприкінці матчу Леонардо скоротив відставання, але вирвати нічию підопічні Вернидуба не змогли.